Richterin Barbara Salesch
Folge 1684: Marie - Verzweifelt gesucht
44 Min.Ab 12
Kerstin ist angeklagt, ihren Schwager Karl, Kopf einer kriminellen Bande, in ihrem Wohnzimmer erschossen zu haben. Hatte sie Angst, dass er erneut versuchen würde, sie zu töten? Schließlich hatte sie vor 13 Jahren gegen ihn ausgesagt und musste danach aus Sicherheitsgründen im Rahmen des Zeugenschutzprogramms ein neues Leben beginnen.
