Richterin Barbara Salesch

Für immer verbunden

SAT.1Staffel 10Folge 1688
Für immer verbunden

Richterin Barbara Salesch

Folge 1688: Für immer verbunden

44 Min.Ab 12

Noah Sander versteht die Welt nicht mehr: Ausgerechnet seine Freundin Emily Engel soll versucht haben, ihn mit drei Schüssen zu töten - und das im Liebesurlaub, kurz nachdem er ihr einen Heiratsantrag gemacht hat. Welche Rolle spielt Noahs Ex-Freundin und warum beteuert Emily ihre Unschuld, verstrickt sich jedoch immer weiter in Widersprüche?

