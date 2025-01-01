Richterin Barbara Salesch
Folge 1691: Das Elternhaus
44 Min.Ab 12
Nach einem Angriff stürzt der 36-jährige Martin aus dem zweiten Stock seines Elternhauses und überlebt nur knapp. Er behauptet, seine Schwester Katja ganz klar erkannt zu haben. Sie leugnet zwar die Tat, aber sie hat ein Motiv: Sie ist felsenfest davon überzeugt, dass Martin ihre Eltern umgebracht hat, um endlich deren Haus verkaufen zu können ...
