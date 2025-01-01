Richterin Barbara Salesch
Folge 1692: Und alles wegen Elvis?
44 Min.Ab 12
Als der Ex-Knacki Harry zwei Einbrecher im Haus seiner Schwester und deren Familie überwältigen will, schießt ihm einer der beiden Eindringlinge in den Fuß. Sind die Putzfrau Roswitha und ihr Ehemann Hajo wirklich in das Haus eingebrochen, um das Original eines Elvis-Kostüms zu stehlen oder haben die Täter es vielleicht gar nicht auf das Kostüm, sondern auf Harry selbst abgesehen?
