Richterin Barbara Salesch
Folge 1696: Von Ratten und Mäusen
44 Min.Ab 12
Als Klaus an seinem 30. Geburtstag traurig und allein seine Wohnung betritt, entdeckt er eine Schwarzwälderkirschtorte. Während er sich ein Stück gönnt, vermutet er, dass seine Frau einen Versöhnungsversuch starten will. Schließlich hat sie ihn verlassen, nachdem er im Sommer durch einen Sprung vom Zehn-Meter-Brett versehentlich die gemeinsame Tochter getötet hat. Aber plötzlich wird Klaus speiübel ...
