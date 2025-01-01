Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1701
44 Min.Ab 12

Praktikantin Ina möchte in der Modefirma Ligna Fiorelli als Designerin übernommen werden. Dafür schläft sie sogar mit Gisbert, dem Ehemann der Chefin. Als sie auf der Weihnachtsfeier erfährt, dass sie gekündigt wird, rechnet sie mit sämtlichen Kollegen lautstark ab und stellt Gisbert im Fittingraum zur Rede. Kurz darauf wird er mit einem Bügeleisen niedergeschlagen. Ina leugnet die Tat vehement und vermutet, dass der Showhypnotiseur Maximus Power sie hypnotisiert hat.

