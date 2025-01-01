Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ausgegrenzt

SAT.1Staffel 10Folge 1705
Ausgegrenzt

AusgegrenztJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1705: Ausgegrenzt

44 Min.Ab 12

Halbnackt und mit dem Schriftzug "Sau" auf der Brust wird der 41-jährige Lehrer Axel im Internat für schwer erziehbare Jugendliche an eine Tafel gefesselt. Steckt der 18-jährige Schüler Till dahinter, der sich von dem strengen Lehrer gemobbt fühlte? Oder war es der kauzige Kioskbesitzer Heinz Konrad, dem der Lehrer verboten hat, Alkohol und Zigaretten an die Schüler zu verkaufen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen