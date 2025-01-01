Richterin Barbara Salesch
Folge 1705: Ausgegrenzt
44 Min.Ab 12
Halbnackt und mit dem Schriftzug "Sau" auf der Brust wird der 41-jährige Lehrer Axel im Internat für schwer erziehbare Jugendliche an eine Tafel gefesselt. Steckt der 18-jährige Schüler Till dahinter, der sich von dem strengen Lehrer gemobbt fühlte? Oder war es der kauzige Kioskbesitzer Heinz Konrad, dem der Lehrer verboten hat, Alkohol und Zigaretten an die Schüler zu verkaufen?
