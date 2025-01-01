Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Partyqueen

SAT.1Staffel 10Folge 1708
Die Partyqueen

Die PartyqueenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1708: Die Partyqueen

44 Min.Ab 12

In einem Waldstück wird Konrads seit Tagen vermisste Jugendfreundin, die 18-jährige Dorfschönheit Katja, tot aufgefunden. Nach der Obduktion ist klar, die junge Frau war schwanger. Schnell kommen die Beamten auf den verheirateten Unternehmer Christian, der Katja in einer Disco kennengelernt hat und eindeutig der Vater des ungeborenen Kindes ist. Doch Christian beteuert seine Unschuld - und wird dabei ausgerechnet von seiner Ehefrau unterstützt ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen