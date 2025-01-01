Richterin Barbara Salesch
Folge 1716: Ich weiß es...
44 Min.Ab 12
Der Psychologe Joachim wird in seiner Praxis niedergestochen und überlebt schwer verletzt. Obwohl die Patientin Lilly eindeutig als Täterin feststeht, behauptet Joachim, dass seine Noch-Ehefrau Katharina hinter dem Anschlag steckt. Immerhin liegt sich das Psychologenpaar in seiner Gemeinschaftspraxis seit geraumer Zeit in den Haaren ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick