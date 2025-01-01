Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ich weiß es...

SAT.1Staffel 10Folge 1716
Folge 1716: Ich weiß es...

44 Min.Ab 12

Der Psychologe Joachim wird in seiner Praxis niedergestochen und überlebt schwer verletzt. Obwohl die Patientin Lilly eindeutig als Täterin feststeht, behauptet Joachim, dass seine Noch-Ehefrau Katharina hinter dem Anschlag steckt. Immerhin liegt sich das Psychologenpaar in seiner Gemeinschaftspraxis seit geraumer Zeit in den Haaren ...

SAT.1
