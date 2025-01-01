Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Verhängnisvolle Liebe

SAT.1Staffel 10Folge 1720
Verhängnisvolle Liebe

Verhängnisvolle LiebeJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1720: Verhängnisvolle Liebe

44 Min.Ab 12

Rasend vor Wut soll die 26-jährige Swetlana im Treppenhaus des Miethauses ein Aluminiumfenster auf ihren Ehemann Uwe fallen gelassen haben - er erlitt schwerste Verletzungen am Kopf. Musste sie befürchten, dass ihr das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Ludmilla entzogen wird und sie dann wieder zurück in ihre Heimat muss? Warum behaupten auf einmal alle Nachbarn, dass Swetlana eine schlechte Mutter sei?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen