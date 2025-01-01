Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ausgelacht

SAT.1Staffel 10Folge 1728
Ausgelacht

Richterin Barbara Salesch

Folge 1728: Ausgelacht

44 Min.Ab 12

Jana, Chefin einer Partnerschaftsagentur, soll die Geliebte ihres Ehemannes Lothar betäubt und anschließend mit einem Kissen erstickt haben. Hat Jana nicht verkraftet, dass Lothar sie wegen Sabine verlassen hat? Jana selbst war es, die Lothar wegen "Herrenmangels" zu einem Date mit Sabine geschickt hatte! Doch warum wurde Sabine mit Lippenstift ein Grinsen ins Gesicht gemalt, so wie bei einem früheren Mordfall?

SAT.1
