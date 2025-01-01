Richterin Barbara Salesch
Folge 1730: Der enttäuschte Spießer
44 Min.Ab 12
Als Tobias mit seinem Kumpel Sascha ausnahmsweise einen Stripclub besucht, traut er seinen Augen nicht: Seine Freundin Lotte steht fast nackt auf der Theke und tanzt freizügig für das Publikum. Noch in derselben Nacht wird Lotte auf dem Weg zu ihrem Auto von einem großen Müllcontainer eingequetscht und schwer verletzt ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick