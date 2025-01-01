Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1730
44 Min.Ab 12

Als Tobias mit seinem Kumpel Sascha ausnahmsweise einen Stripclub besucht, traut er seinen Augen nicht: Seine Freundin Lotte steht fast nackt auf der Theke und tanzt freizügig für das Publikum. Noch in derselben Nacht wird Lotte auf dem Weg zu ihrem Auto von einem großen Müllcontainer eingequetscht und schwer verletzt ...

SAT.1
