Richterin Barbara Salesch
Folge 1731: Abgeschrieben
44 Min.Ab 12
Mitten in der Nacht wird die 16-jährige Schülerin Jenny mit starken Bauchschmerzen, ausgelöst durch eine Überdosis Abführmittel, in die Klinik eingeliefert. Wollte Jennys Mutter Elvira verhindern, dass Jenny am nächsten Tag zur Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium geht, oder ist Jennys Freund Gianni durchgedreht? Schließlich befürchtete der eifersüchtige Macho, dass Jenny auf der neuen Schule fremdgehen könnte ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick