Richterin Barbara Salesch
Folge 1736: In the Ghetto
45 Min.Ab 12
Verprügelt und mit einem Messerstich in der Brust wird der Hausmeister eines Hochhauses tot in einem Kellerschacht gefunden. Für seine Witwe steht fest: Der 17-jährige Ralf und sein Kumpel Mustafa haben ihren Mann ermordet. Schließlich verbreiten die beiden Teenager schon lange Angst und Schrecken in ihrem Wohnviertel und gelten als äußerst aggressiv.
