Richterin Barbara Salesch
Folge 1747: Hot Dog
44 Min.Ab 12
Sein Bewerbungsgespräch lief super - Bao hätte die Stelle als Koch im Restaurant des edlen Golfclubs mit Sicherheit bekommen, wären da nicht die zwei Polizisten gewesen, die plötzlich das Büro des Küchenchefs stürmten und Bao fälschlicherweise wegen des Verdachtes auf einen Kiosküberfall festnahmen. Hat ihm die Mutter seiner Freundin Laura die angebliche Tatwaffe und Beute aus dem Überfall in seinen Roller gesteckt, um ihn so verdächtig zu machen?
