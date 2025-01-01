Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Einmal Knacki, immer Knacki?

SAT.1Staffel 10Folge 1755
Folge 1755: Einmal Knacki, immer Knacki?

44 Min.Ab 12

Mitten in der Nacht wird der Juwelier Erik von lauten Geräuschen aus seinem Geschäft geweckt. Als er nachsieht, wird er bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, sodass der Täter mit wertvollem Schmuck entkommen kann. Ist tatsächlich Eriks alter Kumpel, der Ex-Knacki John, wieder rückfällig geworden?

