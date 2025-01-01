Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Scheinschwager

SAT.1Staffel 10Folge 1761
Scheinschwager

ScheinschwagerJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1761: Scheinschwager

44 Min.Ab 12

Britta führt mit ihrer Tochter Hannah ein geordnetes Leben, als plötzlich mysteriöse Dinge geschehen: Zuerst verschwindet Hannah spurlos, dann verkündet Britta, dass sie völlig überraschend schwanger geworden ist und schließlich wird ihre Freundin Zoé niedergeschlagen. Hat Hannahs Freund Finn etwas mit der Tat zu tun? Schließlich sucht er seit Monaten nach seiner Freundin und macht Britta für ihr Verschwinden verantwortlich ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen