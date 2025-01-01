Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der heimliche Deal

SAT.1Staffel 10Folge 1762
Der heimliche Deal

Folge 1762: Der heimliche Deal

44 Min.Ab 12

Der arbeitlose Christian soll in das Haus seines wohlhabenden Adoptivbruders Henning eingebrochen sein, um Schmuck aus dem Safe zu stehlen. Als Henning den maskierten Einbrecher auf frischer Tat ertappt, wird er mit Messerstichen schwer verletzt. Ist Christian wirklich so weit gegangen, um sich zu bereichern? Warum ließ er dann die Beute am Tatort zurück?

