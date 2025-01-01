Richterin Barbara Salesch
Folge 1764: La Suegra
44 Min.Ab 12
Ellen wird beschuldigt, ihre Schwiegertochter, die Chilenin Chiara, zwei Tage im Vorratskeller eines Imbiss' eingesperrt zu haben. Wollte sie damit ihre Abreise nach Chile verhindern? Schließlich wollte die temperamentvolle Frau dort mit Ellens geliebtem Sohn Lothar und ihrer Tochter Inez ein neues Leben beginnen. Oder hatte noch eine weitere Person Grund, die Abreise zu verhindern?
