Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1770
44 Min.Ab 12

Ute Thiemann wünscht sich nichts sehnlicher als ein eigenes Kind, aber leider kann sich ihr Ehemann Paul gar nicht für diese Idee begeistern. Aus ihrer Enttäuschung wird Wut, als sie zufällig erfährt, dass ihr Gatte seit Jahren als Samenspender aktiv ist. Eines Tages liegt Paul bewusstlos und mit abgebundenen Hoden im Wohnzimmer ...

SAT.1
