Richterin Barbara Salesch
Folge 1779: Gegenüber
44 Min.Ab 12
Daniel wird beschuldigt, seinen Freund Julian mit einem Briefbeschwerer erschlagen zu haben. Das Motiv ist zunächst unklar - die beiden scheinen jedoch ein Geheimnis miteinander geteilt zu haben. Hat Daniel womöglich für Julian Gefühle entwickelt und in ihm mehr gesehen, als nur einen Freund? Was aber, wenn Julian dahintergekommen ist, dass Daniel seine Frau schlägt?
