SAT.1Staffel 10Folge 1782
Folge 1782: Mutter mit 50

44 Min.Ab 12

Nicht nur, dass Sonja Herzog (50) mit ihrer 18-jährigen Tochter Raphaela und deren Clique jede freie Minute in jugendlichen Outfits um die Häuser zieht, jetzt erwartet sie auch noch Nachwuchs. Da platzt der genervten Raphaela endgültig der Kragen, vor allem, weil sie glaubt, dass ihr Freund Marco der Vater ist. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen Mutter und Tochter - hat Sonja ihrer eigenen Tochter einen Pflasterstein an den Kopf geworfen?

SAT.1
