Richterin Barbara Salesch
Folge 1786: Wer ist der Vater von Paul?
44 Min.Ab 12
Als Oliver von einem Urologen die Diagnose "schon immer zeugungsunfähig" erhält, ist ihm klar: Sohn Paul kann nicht von ihm sein, Ehefrau Katja muss ihn also betrogen haben. Kurz darauf wird Katja derart heftig in den Geschirrspüler gestoßen, dass sie sich ihre Hand an einem Messer aufschlitzt. War das wirklich Oliver? Und wer ist der leibliche Vater von Paul?
