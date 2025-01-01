Kein Bier mehr für den KönigJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1789: Kein Bier mehr für den König
44 Min.Ab 12
Sandra reicht's: Ehemann Claus ist ein Pascha und die Stiefkinder helfen auch nicht im Haushalt. Sie streikt und das Haus versinkt im Chaos. Doch statt sich zu bessern, engagieren die männlichen Familienmitglieder die Nacktputzerin Jeanette - kaum ist sie da, liegt sie schon mit zerschnittenem Gesicht am Boden. Geht die Tat auf Sandras Konto oder steckt Claus' Ex-Frau Jutta dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick