Richterin Barbara Salesch

Den Callboy zahlt mein Mann!

SAT.1Staffel 10Folge 1798
44 Min.Ab 12

Der seit Monaten impotente Gordon hat Angst, dass seine Frau Rebecca ihn verlässt. Damit sie sexuell auf ihre Kosten kommt, schlägt er ihr vor, die Dienste eines Callboys in Anspruch zu nehmen - sie engagiert Mark Fischer. Am Morgen danach wird er erstochen im Wald gefunden ...

SAT.1
