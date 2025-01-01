Richterin Barbara Salesch
Folge 1800: Abtreibung mit Folgen
44 Min.Ab 12
Einen Tag nach ihrer Abtreibung liegt die Gynäkologin Jenny tot in ihrer Praxis. Der Täter hat die Leiche symbolisch in Embryonalstellung auf einem der Behandlungstische drapiert. Hat sich ihr Mann Kai dafür gerächt, dass sie sich ohne sein Wissen gegen den Nachwuchs entschieden hat oder stimmt seine Version, dass er gar nicht der Vater gewesen ist?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick