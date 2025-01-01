Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1803
45 Min.Ab 12

Der attraktive Jungunternehmer Pascal liegt mit aufgespritzten Brüsten in seinem Schlafzimmer und kann nur durch eine dramatische Not-OP gerettet werden. Bezahlte er seiner Frau Magdalena wirklich mehrere Schönheitsoperationen, um sie wie seine verstorbene Mutter aussehen zu lassen oder ist er nur Opfer einer Verschwörung? Verfolgt seine schrullige Haushälterin Brunhild ganz eigene Pläne?

SAT.1
