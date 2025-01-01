Richterin Barbara Salesch
Folge 1805: Der Spargeltarzan
44 Min.Ab 12
Bäuerin Doris glaubt sich am Ziel ihrer Träume: Holger scheint nicht nur Interesse an ihrem Hof, sondern auch an ihrer 34-jährigen und immer noch jungfräulichen Tochter Emma zu haben. Dummerweise wird Emma beschuldigt, den Traummann mit Unterhose und einem Spargel vor seinem Gemächt an der Landstraße zur Schau gestellt zu haben. Hat sie sich gerächt, weil er sie zurückgewiesen hat?
