Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Baby wechsel dich!

SAT.1Staffel 10Folge 1824
Baby wechsel dich!

Baby wechsel dich!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1824: Baby wechsel dich!

44 Min.Ab 12

Nach 25 Jahren erfährt Marie, dass sie nach der Geburt vertauscht wurde. Nachdem sie ihre leibliche Mutter ausfindig gemacht hat, wird sie sofort in den Kreis der Familie aufgenommen. Lediglich ihr Großvater und Regina, das andere vertauschte Mädchen, begegnen Marie mit Misstrauen. Zwischen den beiden entbrennt ein bitterer Konkurrenzkampf ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen