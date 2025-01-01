Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Eine Hochzeit und ein Todesfall

SAT.1Staffel 10Folge 1825
Eine Hochzeit und ein Todesfall

Richterin Barbara Salesch

Folge 1825: Eine Hochzeit und ein Todesfall

44 Min.Ab 12

Ihre Hochzeit entpuppt sich für Christina als Albtraum: Erst betrinkt sich ihr Vater hemmungslos, dann hält er eine megapeinliche Rede und kurz darauf wird er tot in einer Tiefkühltruhe gefunden. Musste er sterben, weil er in seiner Rede ein streng gehütetes Geheimnis über Christina enthüllen wollte?

