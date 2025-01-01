Eine Hochzeit und ein TodesfallJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1825: Eine Hochzeit und ein Todesfall
44 Min.Ab 12
Ihre Hochzeit entpuppt sich für Christina als Albtraum: Erst betrinkt sich ihr Vater hemmungslos, dann hält er eine megapeinliche Rede und kurz darauf wird er tot in einer Tiefkühltruhe gefunden. Musste er sterben, weil er in seiner Rede ein streng gehütetes Geheimnis über Christina enthüllen wollte?
