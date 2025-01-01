Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1832
Folge 1832: Mein Haustier: Der Wurm

44 Min.Ab 12

Der alleinerziehende Thomas wundert sich: Erst vor Kurzem wurde seiner 16-jährigen Tochter Monja ein Bandwurm entnommen und trotzdem nimmt sie immer weiter ab. Aus Angst, sie könnte unter einer Essstörung leiden, macht er einen Arzttermin nach dem anderen, aber Monja weigert sich, die Termine wahrzunehmen. Nach einem erneuten Streit wird Thomas in der hauseigenen Sauna eingeschlossen ...

