Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1848
Folge 1848: Im Fokus

45 Min.Ab 12

Familie Lauten erwirbt bei einer Zwangsversteigerung ein günstiges Eigenheim. Seit dem Einzug fühlt sich Carmen Lauten von dem zwielichtigen Voreigentümer Oliver verfolgt. Laufend steht er vor dem Haus und beobachtet es. Als sie dann auch noch anonyme Filme bekommt, die die Familie bei täglichen Aktivitäten zeigt, gerät Carmen in Panik. Aber ist das ein Motiv, Oliver Salzsäure in die Augen zu spritzen?

