Richterin Barbara Salesch
Folge 1850: Drillingswahn
45 Min.Ab 12
"Ich geh mal eben Zigaretten holen" - Mit diesen Worten verdrückt sich Drillingsvater John. Eine Woche lässt er seine überforderte Freundin Maria mit drei Säuglingen im Stich. Als er wieder auftaucht, behauptet er, sich aufgrund einer "Multiplen Persönlichkeitsstörung" an nichts erinnern zu können. Maria ist jedoch überzeugt, dass er sich mit seiner Ex-Freundin Larissa vergnügt hat.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick