Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Rund ungesund

SAT.1Staffel 10Folge 1856
Rund ungesund

Rund ungesundJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1856: Rund ungesund

44 Min.Ab 12

Ute hat ein gewichtiges Problem: Ehemann Dieter, ein kräftiger Taxifahrer, steht kurz vor der Kündigung, weil er mit seinen Extrakilos zu viel Sprit verbraucht. Deshalb soll Ute den kompletten Bestand des neuen Fettkillers "Mr. Minx Wunderwurzel" aus der Drogerie ihrer Chefin Kerstin gestohlen und den Laden in Brand gesetzt haben.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen