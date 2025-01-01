Richterin Barbara Salesch
Folge 1884: Die Erbschleicherin
44 Min.Ab 12
Mit allerletzter Kraft versucht der schwer verletzte Ulrich, mit seinem Blut den Namen seines Mörders auf den Boden zu schreiben. Doch bevor er fertig ist, stirbt er und hinterlässt nur einen einzigen Buchstaben: ein "V", ein "U" oder ein unvollendetes "O"? Nur zwei Personen kommen als Täter in Frage - seine geldgierige Schwiegertochter Valentina und seine drogenabhängige Tochter Olivia...
