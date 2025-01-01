Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Erbschleicherin

SAT.1Staffel 11Folge 1884
Die Erbschleicherin

Die Erbschleicherin Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1884: Die Erbschleicherin

44 Min.Ab 12

Mit allerletzter Kraft versucht der schwer verletzte Ulrich, mit seinem Blut den Namen seines Mörders auf den Boden zu schreiben. Doch bevor er fertig ist, stirbt er und hinterlässt nur einen einzigen Buchstaben: ein "V", ein "U" oder ein unvollendetes "O"? Nur zwei Personen kommen als Täter in Frage - seine geldgierige Schwiegertochter Valentina und seine drogenabhängige Tochter Olivia...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen