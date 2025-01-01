Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Schulhure

SAT.1Staffel 11Folge 1887
Folge 1887: Die Schulhure

44 Min.Ab 12

Helga fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass ihre 19-jährige Tochter Elena in den Kellerräumen einer Gesamtschule anschafft. Sie ist sicher, dass Elena vom Schulhausmeister Jakob dazu gezwungen wurde - und dafür muss er in ihren Augen büßen. Kurze Zeit später findet Jakob sein Auto mit Obszönitäten besprüht und den Türgriff mit Sekundenkleber verklebt vor.

SAT.1
