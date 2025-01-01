Richterin Barbara Salesch
Folge 1889: Nächste Fahrt rückwärts
44 Min.Ab 12
Die verwöhnte Arztfrau Esther hatte ihren Ehetrott satt und stürzte sich Hals über Kopf in eine Affäre mit dem Schausteller Dirk. Aber diese leidenschaftliche Affäre entpuppte sich schnell als Albtraum, denn Dirk soll Esther mehrmals geschlagen haben. Hat sie deshalb den betrunkenen Mann in seiner Achterbahn nach oben gefahren, woraufhin er 15 Meter in die Tiefe stürzte?
