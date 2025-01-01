Richterin Barbara Salesch
Folge 1894: Alles ätzend, oder was?
44 Min.Ab 12
Ein winziger Schluck von einem Trinkjoghurt aus dem Supermarktregal war genug, um Mund und Rachen der Auszubildenden Stefanie zu verätzen. Dass seit Jahren ein erbitterter Zickenkrieg zwischen ihr und ihrer ungleichen Stiefschwester Vanessa herrscht, ist kein Geheimnis. Aber ist die tatsächlich so weit gegangen, Steffi zu vergiften? Ein Motiv hätte auch die Chefin Ilsa, der Steffi den Metzger Peter ausgespannt hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick