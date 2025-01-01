Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Alles ätzend, oder was?

SAT.1Staffel 11Folge 1894
Alles ätzend, oder was?

Alles ätzend, oder was?Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1894: Alles ätzend, oder was?

44 Min.Ab 12

Ein winziger Schluck von einem Trinkjoghurt aus dem Supermarktregal war genug, um Mund und Rachen der Auszubildenden Stefanie zu verätzen. Dass seit Jahren ein erbitterter Zickenkrieg zwischen ihr und ihrer ungleichen Stiefschwester Vanessa herrscht, ist kein Geheimnis. Aber ist die tatsächlich so weit gegangen, Steffi zu vergiften? Ein Motiv hätte auch die Chefin Ilsa, der Steffi den Metzger Peter ausgespannt hatte ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen