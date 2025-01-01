Richterin Barbara Salesch
Folge 1902: Yin und Yang
44 Min.Ab 12
Um seine Freundin Jana zu rächen, soll der 21-jährige Krankenpfleger Kai deren Pflegemutter Angelika mit einer Überdosis Insulin getötet haben - sie wollte mit ihrer Familie, aber ohne Jana nach Australien auswandern. Hat Kai deshalb ausgerechnet zu Insulin gegriffen, weil sich bereits seine eigene Mutter vier Jahre zuvor damit das Leben genommen hat?
