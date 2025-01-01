Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

African Nights

SAT.1Staffel 11Folge 1908
African Nights

African NightsJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1908: African Nights

44 Min.Ab 12

Lukas ist stinksauer, als er nach der Geburt seines ersten Sohnes sieht, dass das Baby dunkelhäutig ist. Da sowohl er als auch seine Frau Fee hellhäutig sind, steht für ihn fest, dass ihr Ex-Freund, der Afro-Amerikaner Will, der Vater des Kindes ist. Will, der als potenzieller Patenonkel im Krankenhaus zugegen ist, muss sich wüste Beschimpfungen von Lukas anhören. Kurz darauf wird Will ein 70 kg schwerer Tablettwagen vor dem Treppenhausabsatz in die Hacken gefahren.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen