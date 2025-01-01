Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cut and go

SAT.1Staffel 11Folge 1921
Folge 1921: Cut and go

44 Min.Ab 12

Nackt und apathisch wird die 40-jährige Jutta in der Dusche ihres Ferienhauses gefunden. In der Hand hat sie das Rasiermesser, mit dem kurz zuvor ihrem Mann Klaus und dessen Freundin Beate die Kehle durchgeschnitten wurde. Alles schreit nach einer Tat aus Eifersucht, aber Jutta war in all den Jahren nie eifersüchtig auf die enge Freundschaft zwischen den beiden ...

