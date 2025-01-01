Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Roulade süß-sauer

SAT.1Staffel 11Folge 1923
Roulade süß-sauer

Roulade süß-sauerJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1923: Roulade süß-sauer

44 Min.Ab 12

Gretel Strasser kann nicht akzeptieren, dass ihr Sohn Günther die chinesische Köchin Jing geheiratet hat, die das urige Familienrestaurant der Strassers in einen hippen Szeneladen verwandeln will. Das Schwiegermonster tut alles, um ein harmonisches Eheleben der beiden zu verhindern. Kurz nachdem sie eine Telefonsexanzeige mit Jings Handynummer aufgegeben hat, eskaliert die Situation ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen