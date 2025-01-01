Richterin Barbara Salesch
Folge 1924: Sex, Lügen und €1000.-
44 Min.Ab 12
Die ehemalige Prostituierte Tanja soll ihren Ehemann Holger an einer Autobahntoilette zurückgelassen und ihm dann den brutalen Schläger Marco auf den Hals gehetzt haben - Holger überlebte schwer verletzt. Tanja bestreitet, Marco überhaupt zu kennen, aber ihre Ehe mit Holger verlief alles andere als harmonisch. Treibt er sich tatsächlich nächtelang mit Prostituierten herum, so wie sie es vermutet?
