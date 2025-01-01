Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Einfach unbezahlbar

SAT.1Staffel 11Folge 1925
Einfach unbezahlbar

Einfach unbezahlbarJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1925: Einfach unbezahlbar

44 Min.Ab 12

Todesengel oder aufopfernde Pflegerin? Als der wohlhabende Harald unter mysteriösen Umständen stirbt, wird die Krankenpflegerin Anna beschuldigt, das wertvolle Familienerbstück, eine mit Diamanten besetzte Brosche, gestohlen zu haben. Der Meinung ist jedenfalls seine Witwe Diane. Anna schwört, dass Harald ihr die Brosche kurz vor seinem Tod aus Dankbarkeit geschenkt hat.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen