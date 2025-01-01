Richterin Barbara Salesch
Folge 1925: Einfach unbezahlbar
44 Min.Ab 12
Todesengel oder aufopfernde Pflegerin? Als der wohlhabende Harald unter mysteriösen Umständen stirbt, wird die Krankenpflegerin Anna beschuldigt, das wertvolle Familienerbstück, eine mit Diamanten besetzte Brosche, gestohlen zu haben. Der Meinung ist jedenfalls seine Witwe Diane. Anna schwört, dass Harald ihr die Brosche kurz vor seinem Tod aus Dankbarkeit geschenkt hat.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick