Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Finjas zwei Wochen

SAT.1Staffel 11Folge 1928
Finjas zwei Wochen

Finjas zwei WochenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1928: Finjas zwei Wochen

44 Min.Ab 12

Niemand weiß, was die 17-jährige Finja erlebt hat, als sie zwei Wochen lang verschwunden war - sie schweigt, seitdem ihre Mutter sie völlig verwahrlost auf der Straße aufgegriffen hat. Bei einem Gespräch darüber soll Finja plötzlich so ausgerastet sein, dass sie ihrer Mutter einen vollen Messerblock an den Kopf geworfen hat ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen