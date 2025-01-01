Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Brief-Geheimnisse

SAT.1Staffel 11Folge 1934
Brief-Geheimnisse

Brief-GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1934: Brief-Geheimnisse

44 Min.Ab 12

Ramona hat Geld gewonnnen und wird jetzt um 4000 Euro erpresst. Dann wird auch noch ihre geliebte Hündin Sissy mit Rattengift vergiftet und stirbt fast. Ramona ist sicher, dass Postbote Paul ihre Gewinnbenachrichtigung gelesen hat und hinter allem steckt. Hat sie ihn deshalb hinterrücks mit einer Hundeleine bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen