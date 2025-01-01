Richterin Barbara Salesch
Folge 1934: Brief-Geheimnisse
44 Min.Ab 12
Ramona hat Geld gewonnnen und wird jetzt um 4000 Euro erpresst. Dann wird auch noch ihre geliebte Hündin Sissy mit Rattengift vergiftet und stirbt fast. Ramona ist sicher, dass Postbote Paul ihre Gewinnbenachrichtigung gelesen hat und hinter allem steckt. Hat sie ihn deshalb hinterrücks mit einer Hundeleine bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick