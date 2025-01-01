Richterin Barbara Salesch
Folge 1935: Männlichkeit leben
44 Min.Ab 12
"Frauen an den Herd, Männer an die Macht"- Weisheiten wie diese gibt Männlichkeits-Trainer Nicolas gegen teures Geld in Kursen weiter. Hier macht er aus Memmen "richtige" Männer! Wurde er deshalb von der frustrierten Ehefrau und Bauunternehmerin Katharina mit einem Bagger angegriffen und samt seiner geliebten Corvette direkt in eine Baugrube geschaufelt?
