Richterin Barbara Salesch
Folge 1937: Die Sterne lügen nie
44 Min.Ab 12
"Ein dunkelhaariger Mann wird Ihr Leben verändern" - mit diesem Satz verspricht TV-Hellseherin Britta (alias Lady Starlight) Charleene eine erfolgreiche Zukunft. Aber es läuft nichts so wie erhofft: Charleene steht ohne Job, aber mit 4000 Euro Schulden da. Hat sie sich aus Frust an Lady Starlight gerächt und ihr mit einer Kristallkugel die Hand zertrümmert?
