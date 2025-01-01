Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Sterne lügen nie

SAT.1Staffel 11Folge 1937
Folge 1937: Die Sterne lügen nie

44 Min.Ab 12

"Ein dunkelhaariger Mann wird Ihr Leben verändern" - mit diesem Satz verspricht TV-Hellseherin Britta (alias Lady Starlight) Charleene eine erfolgreiche Zukunft. Aber es läuft nichts so wie erhofft: Charleene steht ohne Job, aber mit 4000 Euro Schulden da. Hat sie sich aus Frust an Lady Starlight gerächt und ihr mit einer Kristallkugel die Hand zertrümmert?

SAT.1
