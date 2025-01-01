Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1945
44 Min.Ab 12

Der alleinerziehende und offensichtlich ausländerfeindliche Roland war von Anfang an gegen die Beziehung seines Sohnes Adam zu der dunkelhäutigen Eva. Aber die beiden halten tapfer allen Boykottversuchen stand und treffen sich weiter. Als Eva am Hafen niedergeschlagen und in einem Hilfsgüterfrachter nach Eritrea verschifft wird, steht schnell fest, dass es nur Roland gewesen sein kann.

SAT.1
