Richterin Barbara Salesch
Folge 1948: Tonnenschwere Last
44 Min.Ab 12
"Endlich verwirkliche ich mich selbst!", denkt Heike aufgeregt, als sie die Anzahlung für ihr eigenes Geschäft abheben will. Doch die Karte verschwindet im Geldautomaten und der Bankangestellte erklärt der geschockten Ehefrau und Mutter kurz darauf, dass die Familie hoch verschuldet ist. Der Grund: Ihr Ehemann, Kfz-Meister Gregor, hatte für seine Schwester heimlich eine Bürgschaft in Höhe von 50.000 Euro übernommen und dieses Geld nun verloren.
